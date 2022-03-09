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Сегодня, 15:14

Кличко призвал США отстранить российского боксера Бивола от боя с Альваресом

Дмитрий Бивол.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Мэр Киева Виталий Кличко призвал власти США не допустить российского боксера Дмитрия Бивола к поединку против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса. Бой запланирован на 7 мая и должен пройти в Лас-Вегасе.

«Важно, чтобы этому боксеру запретили драться в США, как и всем российским спортсменам запретили бы участвовать в международных соревнованиях. Эта санкция не против отдельного спортсмена, но Украина нуждается в том, чтобы весь мир давил на Россию», — приводит РИА «Новости» слова бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO и WBC со ссылкой на газету Marca.

31-летний Бивол — действующий суперчемпион WBA в полутяжелом весе (до 79,4 кг), его пояс будет стоять на кону в поединке. Всего на счету россиянина в профессиональной карьере 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.

31-летний Альварес — абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Мексиканец провел 60 боев, одержав 57 побед (39 нокаутом) и потерпев одно поражение, еще два поединка завершились вничью.

Ранее появилась информация, что бой Канело и Бивола может состояться в Дубае.

Источник: ria.ru
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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