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Сегодня, 15:38

Харитонов, Гукасян и Мусаев выйдут на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 марта

Новый турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 18 марта. В нем примет участие боец ММА Сергей Харитонов.

В соглавном поединке вечера на ринг выйдет Эдгар Гукасян против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Также в турнире сразятся Тимур Мусаев, которого называют Золотым, и Фарид Ядулаев.

Все бои пройдут по правилам бокса, но Мусаев и Ядулаев сразятся в перчатках для ММА.

Зрители увидят поединки в прямом эфире РЕН ТВ в 23.00 18 марта.

Источник: https://ren.tv/news/sport/949002-kharitonov-gukasian-i-musaev-vyidut-na-ring-boitsovskogo-kluba-ren-tv
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