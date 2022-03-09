Харитонов, Гукасян и Мусаев выйдут на ринг «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 марта

Новый турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 18 марта. В нем примет участие боец ММА Сергей Харитонов.

В соглавном поединке вечера на ринг выйдет Эдгар Гукасян против Зелимхана Дукаева по прозвищу Пулеметчик. Также в турнире сразятся Тимур Мусаев, которого называют Золотым, и Фарид Ядулаев.

Все бои пройдут по правилам бокса, но Мусаев и Ядулаев сразятся в перчатках для ММА.

Зрители увидят поединки в прямом эфире РЕН ТВ в 23.00 18 марта.