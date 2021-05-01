Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA.

Поединок в весовой категории до 79,38 кг завершился победой Бивола судейским решением. Вердикт судей: 118-110, 115-113 и 115-114 в пользу чемпиона.

30-летний Бивол защитил титул в седьмой раз, он владеет поясом WBA с 2017 года. Для россиянина победа стала 18-й в 18 проведенных боях.