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Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA

22:35
Дмитрий Бивол. Фото Федор Успенский., «СЭ»
Дмитрий Бивол. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Россиянин Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA.

Поединок в весовой категории до 79,38 кг завершился победой Бивола судейским решением. Вердикт судей: 118-110, 115-113 и 115-114 в пользу чемпиона.

30-летний Бивол защитил титул в седьмой раз, он владеет поясом WBA с 2017 года. Для россиянина победа стала 18-й в 18 проведенных боях.

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