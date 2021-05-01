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Бивол обратился к болельщикам после защиты титула чемпиона мира по версии WBA

1 мая 2021, 23:25
Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса. Фото Instagram
Дмитрий Бивол победил британца Крэйга Ричардса. Фото Instagram
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Россиянин Дмитрий Бивол обратился к болельщикам в Instagram после победы над британцем Крэйгом Ричардсом в бою за титул чемпиона мира по версии WBA.

«Победа! Всем спасибо за поддержку», — написал Бивол.

30-летний Бивол защитил титул в седьмой раз, он владеет поясом WBA с 2017 года. Для россиянина победа стала 18-й в 18 проведенных боях.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COV4m8NgGMD/

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