Бивол обратился к болельщикам после защиты титула чемпиона мира по версии WBA

Россиянин Дмитрий Бивол обратился к болельщикам в Instagram после победы над британцем Крэйгом Ричардсом в бою за титул чемпиона мира по версии WBA.

«Победа! Всем спасибо за поддержку», — написал Бивол.

30-летний Бивол защитил титул в седьмой раз, он владеет поясом WBA с 2017 года. Для россиянина победа стала 18-й в 18 проведенных боях.