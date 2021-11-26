Александр Поветкин получил приз WBC за вклад в развитие бокса

Бывший регулярный чемпион мира WBA и временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин удостоился специального приза Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие профессионального бокса.

Вручение награды состоялось во время боксерского турнира в Москве (главный бой — Павел Силягин vs Айзек Чилемба).

Поветкин объявил о завершении карьеры боксера в июне этого года. На счету 42-летнего спортсмена 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года.