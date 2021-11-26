Александр Поветкин получил приз WBC за вклад в развитие бокса
17:57
Бывший регулярный чемпион мира WBA и временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин удостоился специального приза Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие профессионального бокса.
Вручение награды состоялось во время боксерского турнира в Москве (главный бой — Павел Силягин vs Айзек Чилемба).
Поветкин объявил о завершении карьеры боксера в июне этого года. На счету 42-летнего спортсмена 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года.
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