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Александр Поветкин получил приз WBC за вклад в развитие бокса

17:57
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Бывший регулярный чемпион мира WBA и временный чемпион WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин удостоился специального приза Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие профессионального бокса.

Вручение награды состоялось во время боксерского турнира в Москве (главный бой — Павел Силягин vs Айзек Чилемба).

Поветкин объявил о завершении карьеры боксера в июне этого года. На счету 42-летнего спортсмена 36 побед, 3 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе. Поветкин — олимпийский чемпион 2004 года.

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Илья Андреев все материалы автора
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