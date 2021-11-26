Силягин победил Чилембу и защитил серебряный пояс WBC

Россиянин Павел Силягин защитил серебряный пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 76,2 кг. Он выиграл по очкам у бывшего претендента на титул малавийца Айзека Чилембы.

12-раундовый поединок завершился победой 28-летнего россиянина единогласным решением судей — 119:109, 118:110, 120:108.

Для 28-летнего Силягина эта победа стала 9-й в карьере (4 — нокаутом) в 9 боях. 34-летний Чилемба потерпел 8-е поражение в карьере при 26 победах (10 — нокаутом). Еще 3 поединка завершились вничью