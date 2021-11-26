Александр Поветкин: «Если честно, хотелось бы еще побоксировать»

Один из лучших российских боксеров-супертяжей всех времен Александр Поветкин заявил журналистам, что его тянет к занятиям боксом. В июне Поветкин объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Если честно, хотелось бы еще побоксировать, — сказал Поветкин. — В каком смысле? В прямом. Хочется заниматься, хочется боксировать. Но посмотрим. В профессиональный бокс, наверное, я уже вряд ли. А для себя занимаюсь и буду заниматься. В зал буду ходить по-любому. Профессионально, наверное, все, а в залу буду ходить — общаться с ребятами, поддерживать молодежь — у нас много ребят талантливых, хороших, так что, я думаю, все впереди».

По словам Поветкина, после окончания боксерской карьеры он почти не тренировался.

«Я постоянно находился... То лечился... В основном, на лечении был. Что лечил? Сосуды. Коронавирус много задел. Много всяких старых болезней вылезли. Недавно совсем начал помаленьку делать пробежку. Потихоньку, думаю, перейду к тренировкам. Спарринги? Нет, я за это время не провел ни одного спарринга», — сказал боксер.

В пятницу 42-летний Поветкин получил приз от Всемирного боксерского совета (WBC) за вклад в развитие бокса.