51-летний Олег Маскаев заявил о готовности вернуться на ринг

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBC Олег Маскаев сообщил в интервью «СЭ» о готовности вернуться на ринг.

— В 2017 году, когда мы с вами общались в предыдущий раз, вы собирались вернуться на ринг.

— Я действительно хотел вернуться, — сказал 51-летний Маскаев. — Я бы и сейчас вернулся бы. Но не было и нет заинтересованных людей. Нет тех, кто скажет: Олег, вот тебе пару месяцев на подготовку, будет бой с тем-то. А мне звонят и говорят, что через неделю будет бой, хочу ли я поучаствовать. Но я так не привык, я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день, как было в Нью-Йорке. Но если бы я потренировался, если бы мне дали два месяца подготовиться и втянуться, то я бы продержался какое-то время. Но нет таких людей, которые бы правильно это все выстроили.

— Как 50-летний боксер может победить 30-летнего? За счет чего?

— За счет опыта и характера. И физически надо подтянуться. Локоть меня больше не беспокоит, зажил, для спины я тоже нашел способ, как сделать так, чтобы она была в порядке. Мои позвоночные грыжи вылечить невозможно, но если их правильно поддерживать, то один бой спокойно можно выдержать.

Маскаев выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 годы. Одержал 39 побед (28 — нокаутом), потерпел 7 поражений. Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 годы. (Михаил Потапов)