Известный боксер Рой Джонс-младший запустит в России серию турниров по профессиональному боксу. Об этом сообщил известный промоутер Вадим Корнилов в своем Facebook.

Как отмечается, две недели назад он зарегистрировал компанию Roy Jones Jr. boxing Russia и товарный знак на территории страны. Первый турнир состоится уже седьмого декабря в Екатеринбурге. Российским партнером легендарного боксера будет Академия единоборств РМК, которая уже полтора года становится площадкой для событий от RCC.

Планируется, что шоу можно будет увидеть только на платформе UFC Fight Pass, с которой боксер сотрудничает больше года, — в США турниры RJJ проводятся каждый месяц. Так что декабрьский турнир станет первым российским событием, которое покажут на популярном стриминговом сервисе. Будут ли проданы права на трансляцию кому-то из российских каналов, пока неизвестно.

Кард предстоящего турнира еще формируется, однако уже известно, что его возглавит бой российского тяжеловеса Алексея Егорова и украинца Сергея Радченко.