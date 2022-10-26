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Сегодня, 11:56

Цзю назвал признание Усика боксером года неполитизированным

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Александр Усик.
Фото Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение WBO признать украинца Александра Усика боксером года.

«Он заслужил это [признание] за то, что он сделал. Это здорово, что его назвали боксером года. Заслуги-то за то, что он сделал на ринге. И никакой политики вообще в этом нет», — сказал Цзю «СЭ».

Усик в своем последнем поединке в августе в Саудовской Аравии защитил титулы чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе, победив раздельным решением судей британца Энтони Джошуа.

35-летний украинский боксер выиграл все свои 20 боев на профессиональном ринге.

Бокс
Александр Усик
Костя Цзю
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