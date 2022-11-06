Лебедев оценил победу Бивола: «Он начал забивать Рамиреса — и все встало на круги своя»

Бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев прокомментировал результат боя Дмитрия Бивола против Хильберто Рамиреса.

«Бой был действительно близкий, прогулкой для Бивола его не назовешь. Я согласен со мнением нейтрального судьи — 2 раунда где-то Бивол уступил. Но в моменте, когда Дмитрий попятился назад, а потом, когда он начал забивать Рамиреса, все встало на круги своя. Это было тяжело, но преодолимо. Главное, что мы довольны всем, результат справедливый, вопросов нет. Поздравлю всю Россию! Классный бой!» — сказал Лебедев корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе. 31-летний россиянин одержал 21 победу (11 из них нокаутом) на профессиональном ринге.