Биатлонист Поршнев завершил спортивную карьеру

Российский биатлонист Никита Поршнев объявил о завершении спортивной карьеры.

«Спасибо, Югра! Теперь официально: я больше не спортсмен! Эти 12 лет были лучшие в моей жизни! Было много побед и поражений, взлетов и паданий, грустных, веселых, прекрасных моментов, напрямую связанных с Югрой. Я горжусь, что 12 лет назад попал в лучший биатлонный регион нашей страны. Горжусь всеми людьми, с кем удалось поработать за такой продолжительный спортивный путь.

Спасибо всем вам за продуктивную работу и хорошее отношение ко мне на протяжении всей моей спортивной карьеры. Вся осознанная жизнь прошла именно тут и помогла добиться гораздо больше, чем любая медаль на шее спортсмена. В Югре я встретил свою любовь, благодаря которой моя семья становится еще больше и счастливее. Спасибо, Югра!» — написал 30-летний Поршнев в соцсети.

Среди главных достижений Поршнева — золото чемпионата мира 2018 года в летнем биатлоне (смешанная эстафета), серебро чемпионата Европы 2022 года в спринте и бронза чемпионата мира 2019 года в смешанной эстафете.

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