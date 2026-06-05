Союз биатлонистов России поздравил Сливко и Бажина со свадьбой

Российские биатлонисты Виктория Сливко и Кирилл Бажин поженились 4 июня.

Союз биатлонистов России поздравил спортсменов с образованием семьи.

«От всего сердца поздравляем Викторию и Кирилла с этим чудесным событием! Взаимопонимания, семейного тепла и счастья вам — дарите бесконечное вдохновение друг другу», — говорится в сообщении.

Сливко 32 года. В 2016 году она выиграла чемпионат Европы в сингл-миксте. Также на ее счету серебро на чемпионатах Европы в 2018 и 2020 годах, бронза континентального первенства 2018 года.

28-летний Бажин выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате мира 2020 года.

И Сливко, и Бажин вошли в список кандидатов на попадание в сборную России по биатлону в сезоне-2026/27.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max