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Сегодня, 08:57

Союз биатлонистов России поздравил Сливко и Бажина со свадьбой

Павел Лопатко

Российские биатлонисты Виктория Сливко и Кирилл Бажин поженились 4 июня.

Союз биатлонистов России поздравил спортсменов с образованием семьи.

«От всего сердца поздравляем Викторию и Кирилла с этим чудесным событием! Взаимопонимания, семейного тепла и счастья вам — дарите бесконечное вдохновение друг другу», — говорится в сообщении.

Кирилл Бажин и&nbsp;Виктория Сливко.«Выхожу за самого сильного, красивого мужчину биатлона»: лавстори Виктории Сливко и Кирилла Бажина

Сливко 32 года. В 2016 году она выиграла чемпионат Европы в сингл-миксте. Также на ее счету серебро на чемпионатах Европы в 2018 и 2020 годах, бронза континентального первенства 2018 года.

28-летний Бажин выиграл золотую медаль на юниорском чемпионате мира 2020 года.

И Сливко, и Бажин вошли в список кандидатов на попадание в сборную России по биатлону в сезоне-2026/27.

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Источник: Союз биатлонистов России
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Виктория Сливко
Сборная России по биатлону
Кирилл Бажин
СБР
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