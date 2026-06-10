Президент IBU Далин поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).

10 июня состоялись выборы президента СБР. За 57-летнего Майгурова проголосовали 46 делегатов, его оппонент Юрий Батманов получил шесть голосов.

«Мы знаем, что Виктора переизбрали. Поздравления от меня и от IBU», — приводит ТАСС слова Далина.

Майгуров возглавляет СБР с 11 июля 2020 года. Он продолжит руководить Союзом биатлонистов России еще четыре года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max