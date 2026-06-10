Президент IBU Далин поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР
Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин поздравил Виктора Майгурова с переизбранием на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
10 июня состоялись выборы президента СБР. За 57-летнего Майгурова проголосовали 46 делегатов, его оппонент Юрий Батманов получил шесть голосов.
«Мы знаем, что Виктора переизбрали. Поздравления от меня и от IBU», — приводит ТАСС слова Далина.
Майгуров возглавляет СБР с 11 июля 2020 года. Он продолжит руководить Союзом биатлонистов России еще четыре года.
Источник: ТАСС
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