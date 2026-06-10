Губерниев — о переизбрании Майгурова главой СБР: «Не сомневаюсь, что он добьется возвращения нашего спорта»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о переизбрании Виктора Майгурова на пост президента Союза биатлонистов России (СБР).



«Это большая неожиданность, потому что фаворитом был Юрий Батманов, — сказал Губерниев «СЭ». — Все ставили на него, но победу одержал действующий глава, который ведет огромную работу по возвращению нашего спорта. Ежедневно он на связи с международными структурами, и не сегодня, так завтра наше возвращение состоится. Я не сомневаюсь, что Виктор этого добьется. Как пелось в одной революционной песне, «добьемся мы освобождения своею собственной рукой».

Также Губерниев поделился мнением о работе Майгурова с календарем соревнований.



«Хочу сказать спасибо команде Майгурова за внутренний календарь, потому что с ними достаточно комфортно работать. По медийности и пониманию процесса они большие молодцы. Насколько я понимаю, они прислушались к авторитетному мнению биатлона с Губерниевым, и гонки с приставкой «супер» в новом сезоне будут исключены. Так и впредь желаю прислушиваться к умным людям, которые разбираются в привлекательности биатлона», — добавил комментатор.



За Майгурова проголосовали 46 делегатов. Его оппонент Юрий Батманов набрал 6 голосов.

57-летний функционер занимает данную должность с 11 июля 2020 года.