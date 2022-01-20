Резцова: «Запасной Бабиков на Олимпиаде может быть полезнее, чем основной Латыпов»

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу Антона Бабикова в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Запасной Бабиков на Олимпиаде может быть полезнее, чем основной Латыпов. Мы не знаем, в какой форме будет Эдик после двух недель в заточении. Антон — большой молодец, горжусь им. Сегодня показал отличную стрельбу, был безоговорочно лучшим! Надеюсь, что Бабиков на Олимпиаде поможет нашей сборной, и мы заберем медали в копилку», — сказала Резцова «СЭ».

В состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекин попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Антон Бабиков стал запасным.