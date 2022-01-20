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Васильев о победе Бабикова: «Он подтвердил свои притязания на Олимпиаду»

Васильев прокомментировал победу Бабикова в индивидуальной гонке в Антхольце
Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.

Антон Бабиков одержал победу в гонке, а Карим Халили показал третий результат.

«Сложно плохо оценить такие результаты. Это лучшие выступления наших мужчин в нынешнем сезоне. Бабиков подтвердил свои притязания на Олимпиаду, но, к сожалению, в этой ситуации сложно что-то сделать. Другое дело, что если с Латыповым будет какая-то оказия, что-то не срастется, то замена в лице Бабикова будет достойная.

Стрельбище в Пекине ветреное, стрелки нужны. А Бабиков отличается хорошей стрельбой. Он бы там очень сильно пригодился, но черта уже подведена. Антону остается только рассчитывать на удачу. Здесь вариантов-то других нет, даже если он еще одну гонку выиграет», — приводит слова Васильева «Чемпионат».

В состав мужской сборной России на Олимпиаду в Пекине попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Антон Бабиков стал запасным.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-4582149-vasilev-esli-s-latypovym-chto-to-ne-srastyotsya-zamena-v-lice-babikova-budet-dostojnoj.html
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Кубок мира по биатлону: календарь сезона, расписание этапов и гонок, результаты, новости и обзоры
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