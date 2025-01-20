«Денвер» победил «Орландо», у Йокича трипл-дабл

«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграл «Орландо» со счетом 113:100.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 20 очков и сделавший 14 подборов и 10 передач. У его партнера по команде защитника Кристиана Брауна 20 очков и 11 подборов, центровой «Мэджик» Уэнделл Картер набрал 16 очков и сделал 14 подборов.

«Денвер» с 26 победами в 42 матчах занимает четвертое место в Западной конференции, «Орландо» с 23 победами в 44 играх — на седьмой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Денвер» — 100:113 (29:28, 23:26, 25:39, 23:20)

20 января. Орландо. «Amway Center».

«Милуоки» — «Филадельфия» — 123:109 (30:21, 29:29, 31:31, 33:28)

20 января. Милуоки. «Fiserv Forum».

«Оклахома» — «Бруклин» — 127:101 (39:19, 30:30, 29:28, 29:24)

20 января. Оклахома-Сити. Paycom Center.