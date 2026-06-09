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Сегодня, 21:45

21 человек задержан в Нью-Йорке во время уличных мероприятий в поддержку «Никс» в финале НБА

Руслан Минаев

Правоохранители Нью-Йорка насчитали семь тысяч человек на уличных мероприятиях в поддержку «Никс», которые переросли в беспорядки, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию.

В третьем матче финала плей-офф НБА «Нью-Йорк» уступил «Сан-Антонио» со счетом 111:115 (счет в серии 2-1 в пользу «Никс»).

Двадцать один человек был задержан, восьмерых арестовали и предъявили обвинения, пятеро полицейских пострадали, сообщили правоохранители.

«Около 7 тысяч человек присутствовали в окрестностях Брайант-парка», — сообщили в городском управлении. Как заявили там, «толпа становилась все более шумной и агрессивной». «Было много случаев нарушения общественного порядка и опасного поведения», — сказали в полиции.

Правоохранители сообщили о попытках перекрыть движение, драках, в результате которых были пострадавшие. «Толпа бросала стеклянные предметы друг в друга и в полицейских, отрывала дорожные знаки и вырывала столбы и деревья, чтобы бросать их», — сообщила полиция.

За ходом третьей игры при этом наблюдал президент США Дональд Трамп, специально прибывший в город.

Дональд Трамп.Враждебный прием: болельщики освистали Трампа на матче финала НБА в Нью-Йорке
Источник: РИА Новости Спорт
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НБА
БК Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Спёрс
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