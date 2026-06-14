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Брансон — о чемпионстве «Нью-Йорка»: «Не знаю, что я чувствую. Это все, о чем мы когда-либо мечтали»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон поделился эмоциями после чемпионства в НБА.

14 июня «Никс» обыграли «Сан-Антонио» в пятом матче финала (94:90) и стали чемпионами НБА, одержав победу в серии (4-1). Брансон набрал 45 очков в решающей игре, его признали самым ценным игроком финальной серии.

«Я не знаю, что я чувствую. Я в восторге. Всякий раз, когда кто-то нас списывал со счетов, мы находили способ вернуться и что-то предпринять.

Это все, о чем мы когда-либо мечтали. Ради этого я и приехал в Нью-Йорк», — приводит слова Брансона ESPN.

«Нью-Йорк» стал чемпионом НБА в третий раз в истории и впервые с 1973 года.

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