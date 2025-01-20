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Сегодня, 07:19

«Клипперс» дома переиграли «Лейкерс»

Камила Абдурахманова
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«Клипперс» на своем паркете обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:102.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Джеймс Леброн, набравший 25 очков. Лучшим у «Клипперс» стал атакующий защитник Норман Пауэлл с 22 очками.

«Клипперс» занимают 5-е место в Западной конференции, «Лейкерс» идет 6-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 116:102 (32:26, 32:23, 28:28, 24:25)
20 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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