«Клипперс» дома переиграли «Лейкерс»

«Клипперс» на своем паркете обыграли «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:102.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Лейкерс» Джеймс Леброн, набравший 25 очков. Лучшим у «Клипперс» стал атакующий защитник Норман Пауэлл с 22 очками.

«Клипперс» занимают 5-е место в Западной конференции, «Лейкерс» идет 6-м на «Западе».

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «ЛА Лейкерс» — 116:102 (32:26, 32:23, 28:28, 24:25)

20 января. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».