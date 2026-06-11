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Сегодня, 07:22

«Нью-Йорк» установил новое достижение в НБА, отыграв 29-очковое отставание в финальном матче с «Сан-Антонио»

Павел Лопатко

«Нью-Йорк» на своем паркете победил «Сан-Антонио» (107:106) в четвертом матче финальной серии НБА.

«Никс» отыграли по ходу встречи отставание в 29 очков — это рекорд для финальных серий. В том числе «Нью-Йорк» проигрывал 19 очков после первой четверти — самый большой дефицит для домашней команды в финальном матче НБА после первой четверти. Также он уступал 27 очков в перерыве — самый большой дефицит для домашней команды на соответствующем игровом отрезке.

Ранее рекорд принадлежал «Бостону», который в 2008 году отыгрался с «-24» в матче финальной серии с «Лейкерс».

«Нью-Йорк» в серии с «Сан-Антонио» ведет со счетом 3-1.

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