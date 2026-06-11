«Нью-Йорк» вырвал победу над «Сан-Антонио» в четвертом матче финала НБА

«Нью-Йорк» переиграл «Сан-Антонио» в четвертом матче финальной серии НБА — 107:106. «Никс» отыграли по ходу встречи отставание в 29 очков. Игра прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник хозяев Джейлен Брансон, который набрал 36 очков. У гостей самым результативным стал центровой Виктор Вембаньяма, оформивший дабл-дабл — 24 очка и 13 подборов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Никс». Пятая игра пройдет в воскресенье, 14 июня, на паркете «Спэрс» и начнется в 03:30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 107:106 (22:41, 27:35, 26:14, 32:16)

Н: Брансон (36), Ануноби (33), Таунс (13 + 10 подборов).

С: Вембаньяма (24 + 13 подборов), Харпер (21), Фокс (18), Васселл (18), Касл (13).

Счет в серии: 3-1.