Трамп заснул во время матча финала НБА в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп посетил третий матч финальной серии плей-офф НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио».

Игра прошла 9 июня на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась победой «Сперс» со счетом 115:111.

Трамп находился в VIP-ложе как гость владельца «Никс» Джеймса Долана. Во время трансляции президент США был замечен спящим. В таком состоянии он провел около минуты, после чего резко открыл глаза и вернулся к просмотру игры.

Трамп — первый действующий президент, посетивший матч финала НБА. Перед игрой его освистали. В частности, болельщики «Никс» были недовольны тем, что в связи с повышенными мерами безопасности, необходимыми из-за присутствия президента, было решено не открывать фан-зону у арены.

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