«Миннесота» обыграла «Даллас», Косу набрала 6 очков

«Миннесота Линкс» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 100:76. Игра прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 20 минут, набрала 6 очков, сделала 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Миннесота» с 10 победами в 12 матчах лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на 3-й строчке — 7-4.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота Линкс» — «Даллас Вингс» — 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16)

М: Майлс (24), Макбрайд (22), Ховард (21).

Д: Бекерс (23), Огунбовале (16), Шепард (12).