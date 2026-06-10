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Сегодня, 05:16

«Миннесота» обыграла «Даллас», Косу набрала 6 очков

Евгений Козинов
Корреспондент

«Миннесота Линкс» выиграла у «Далласа» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 100:76. Игра прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 20 минут, набрала 6 очков, сделала 5 подборов и 2 результативные передачи.

«Миннесота» с 10 победами в 12 матчах лидирует в Западной конференции. «Даллас» идет на 3-й строчке — 7-4.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота Линкс» — «Даллас Вингс» — 100:76 (30:18, 28:20, 17:22, 25:16)

М: Майлс (24), Макбрайд (22), Ховард (21).

Д: Бекерс (23), Огунбовале (16), Шепард (12).

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Баскетбол
Анастасия Олаири Косу
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