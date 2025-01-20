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«Майами» на своем паркете обыграл «Сан-Антонио»

Сергей Разин
корреспондент
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«Майами» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Сан-Антонио» со счетом 128:107.

Самым результативным на паркете стал центровой «Хит» Келел Уэйр, набравший 25 очков. У форварда «Сперс» Девина Васселла 23 очка.

«Майами» с 21 победой в 41 матче занимает восьмое место в Восточной конференции, «Сан-Антонио» с 19 победами в 41 игре — на 12-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Сан-Антонио» — 128:107 (20:30, 26:11, 46:27, 36:39)

19 января. Майами. «FTX Arena».

НБА
БК Майами Хит
Сан-Антонио Спёрс
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