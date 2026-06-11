Третий матч финала НБА-2026 стал самым просматриваемым с 1998 года

Третий матч финальной серии плей-офф НБА-2026 «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» (111:115) собрал телеаудиторию в размере 26,3 миллиона человек. Это сделало его самым просматриваемым третьим матчем финала НБА с 1998 года, сообщает ESPN со ссылкой на Nielsen.

В среднем игру смотрели 23,8 миллиона зрителей, а пик аудитории достиг 26,3 миллиона в конце четвертой четверти. По данным Nielsen, это самая большая телеаудитория с момента проведения 60-го Супербоула 8 февраля 2026 года.

Финал в 2026 году в среднем собирает 19,1 миллиона зрителей, что является вторым самым высоким показателем с тех пор, как ABC и ESPN стали транслировать игры в 2003 году. Это представляет собой рост на 114 процентов по сравнению с прошлогодней серией между «Оклахомой» и «Индианой».

В серии до четырех побед «Нью-Йорк» ведет со счетом 2-1.

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