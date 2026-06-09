Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

9 июня, 03:56

Трампа освистали на матче финала НБА в Нью-Йорке

Павел Лопатко

Президент США Дональд Трамп был встречен громким свистом во время посещения третьего матча финальной серии плей-офф НБА «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», сообщает Time.

Трамп, первый действующий президент, посетивший матч финала НБА, пришел как гость владельца «Никс» Джеймса Долана, давнего друга президента, который пожертвовал сотни тысяч долларов США на его избирательные кампании.

Как уточняет The Guardian, Трампа показали на видеоэкране во время исполнения государственного гимна перед игрой, и по всей арене раздались насмешки и свист. Президент, с его внучкой Кай позади него, был показан чуть более восьми секунд и все это время приветствовал публику с улыбкой на лице. Через несколько секунд видеоэкран показал игроков «Никс», стоящих в шеренге, и свист сменился одобрительными криками.

Дональд Трамп.«Он испортит весь праздник». Действующий президент США впервые посетит финал плей-офф НБА

Запланированное появление Трампа вызвало резкую негативную реакцию еще до того, как он ступил на «Мэдисон Сквер Гарден» вечером 8 июня. В частности, болельщики «Никс» были недовольны тем, что в связи с повышенными мерами безопасности, необходимыми из-за его присутствия, было решено не открывать фан-зону у арены.

«Никс», в свою очередь, предупредили болельщиков, посещающих игру, об «усиленных мерах безопасности» на арене, рассчитанной примерно на 20000 человек, посоветовав им прибыть «как минимум» за два часа до игры и свести к «абсолютному минимуму» набор вещей, которые они берут с собой.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НБА
Дональд Трамп
Читайте также
Карпукаса почти подписали, и этим довольны не все, Тюкавина не будет, а контракт Караваева продлили. Что сейчас происходит в «Зените»
Трамп заявил о просьбе Ирана прекратить бомбардировки
Иран закрыл Ормузский пролив для движения судов
ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
«Локомотив» не будет участвовать в гонке трансферов». Нагорных — о бюджете и Батракове
Силы ПВО перехватили еще один БПЛА на подлете к Москве
Популярное видео
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
Евгений Малкин остается в НХЛ
Евгений Малкин остается в НХЛ
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Никита Филиппов: «С детства ненавидел лыжи»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Да Коста больше не нужен «Автомобилисту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Атланта» продлила контракт с главным тренером Снайдером

Самые дорогие билеты на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» продавали за более чем 75 тысяч долларов США
Новости
RSS RSS
Все новости