Ложу с Трампом на матче «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» окружили специальным защитным стеклом

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, посетившим матч финальной серии НБА. Он приехал на игру «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио».

Как уточняет AP, Трамп прибыл до начала игры и общался в VIP-ложе арены «Мэдисон Сквер Гарден» с владельцем «Никс» Джеймсом Доланом, несколькими членами своего кабинета и своей внучкой Кай Трамп. Ложа, расположенная в задней части нижнего яруса арены, была окружена защитным стеклом — это одна из нескольких дополнительных мер безопасности, введенных в связи с визитом президента.

Трамп, одетый в темный костюм и красный галстук, стоял и отдавал честь флагу во время национального гимна, вызвав свист, когда его ненадолго показали на видеоэкране «Мэдисон Сквер Гарден».

Вертолет Трампа Marine One вылетел из его резиденции в Нью-Джерси и приземлился недалеко от Уолл-стрит, после чего его кортеж проехал через Манхэттен и прибыл на арену примерно за час до начала игры в 20:30 по восточному времени 8 июня. Он столкнулся с несколькими людьми, которые делали неприличные жесты, а у арены группа людей держала плакаты с надписью «Трамп должен уйти».

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