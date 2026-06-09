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9 июня, 06:42

«Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк» в матче финала плей-офф НБА, Трампа освистали фанаты

Павел Лопатко
«Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк» (115:111).
Фото Getty Images

«Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА — 115:111.

Самыми результативными игроками встречи стали американский защитник «Никс» Джейлен Брансон и французский центровой «Сперс» Виктор Вембаньяма — у них по 32 очка.

Среди зрителей был Дональд Трамп, который стал первым действующим президентом США, посетившим матч финальной серии НБА. Перед началом игры его освистали.

«Нью-Йорк» потерпел первое поражение в серии с «Сан-Антонио», он ведет со счетом 2-1. Четвертая игра пройдет в ночь на 11 июня в Нью-Йорке.

НБА

Плей-офф

Финал

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» — 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23)

«Нью-Йорк»: Брансон (32 очка), Ануноби (28), Харт (16)
«Сан-Антонио»: Вембаньяма (32), Касл (23), Харпер (13)

Счет в серии: 2-1

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НБА
БК Нью-Йорк Никс
Сан-Антонио Спёрс
Виктор Вембаньяма
Дональд Трамп
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