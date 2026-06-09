Самые дорогие билеты на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» продавали за более чем 75 тысяч долларов США

«Нью-Йорк» 9 июня принимает «Сан-Антонио» в третьем матче финальной серии плей-офф НБА.

По данным AP, самые дешевые доступные места на верхнем ярусе «Мэдисон Сквер Гарден» стоили более 5000 долларов США на платформах перепродажи, таких как StubHub, SeatGeek и VividSeats. Возможность сидеть у кромки площадки стоила более 75000 долларов США.

Перспектива разгрома («сухой» победы в серии со счетом 4-0) подняла цены на билеты до более чем 10000 долларов за штуку к прошлым выходным, и цена примерно такая же на возможный шестой матч, если он потребуется. При этом арена «Никс» вмещает около 20 тысяч человек.

«Нью-Йорк» после второго матча серии ведет со счетом 2-0.

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