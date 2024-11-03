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Сегодня, 14:25

Квалификация «Гран-при Бразилии» остановлена красными флагами из-за аварии Сайнса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Авария пилота «Феррари» Карлоса Сайнса.

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс разбил машину во втором сегменте квалификации «Гран-при Бразилии».

Сайнс врезается в стену во втором повороте. Квалификация проходит в дождевых условиях.

Ранее пилот «Уильямса» Франко Колапинто врезался в барьеры во время первого сегмента.

В концовке второго сегмента гонщик «Астон Мартин» Лэнс Стролл разбился в третьем повороте, а Макс Ферстаппен из «Ред Булл» не смог войти в первую десятку до появления желтых флагов, которые переросли в красный флаг, и выбыл. Ферстаппен квалифицировался 12-м, но из-за штрафа в пять мест начнет гонку 17-м.

Квалификация должна была пройти в субботу, однако ее перенесли на воскресенье из-за сильного дождя в Сан-Паулу.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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