Ферстаппен отреагировал на штраф в спринте «Гран-при Бразилии»: «Было обидно»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен положительно оценил спринт «Гран-при Бразилии», несмотря на свой пятисекундный штраф.

«Было обидно, что мы получили штраф, однако для меня это была очень хорошая гонка, и у нас был темп. Мы боролись, что очень здорово, поскольку в предыдущих гонках мы не были способны на это. Погода сейчас довольно непредсказуемая, и мы не знаем, что произойдет дальше. Будет очень тяжело, но, надеюсь, мы проведем еще один положительный день», — приводит GP Blog слова Ферстаппена.

27-летний нидерландец финишировал третьим в спринте, но после гонки он получил пятисекундный штраф за нарушение правила дельты в режиме виртуальной машины безопасности (VSC) и опустился на 4-е место.

В субботу также должна была пройти квалификация к воскресной гонке в Сан-Паулу, однако ее перенесли на 3 ноября из-за непогоды. Заезд запланирован на 13.30 мск.