Норрис завоевал поул на «Гран-при Бразилии», квалификация пять раз прерывалась красными флагами
Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучший результат в квалификации «Гран-при Бразилии». Он показал результат 1 минута 23,405 секунды.
Вторым стал Джордж Расселл («Мерседес», +0,173), замкнул тройку гонщик Юки Цунода («РБ», +0,706).
Макс Ферстаппен из «Ред Булл» выбыл во втором сегменте. Он квалифицировался 12-м, но из-за штрафа в пять мест начнет гонку 17-м.
Квалификация проходила в дождевых условиях. Пять раз гонка прерывалась красными флагами. В аварии попали Франко Колапинто, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Алекс Албон.
«Гран-при Бразилии» пройдет сегодня, 3 ноября, в 18.30 мск.
Квалификация «Гран-при Бразилии»:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.23,405
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,173
3. Юки Цунода («РБ») +0,706
4. Эстебан Окон («Альпин») +1,070
5. Лиам Лоусон («РБ») +1,079
6. Шарль Леклер («Феррари») +1,120
7. Алекс Албон («Уильямс») +1,252
8. Оскар Пиастри («Макларен») +1,281
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +5,593
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени