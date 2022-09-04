Механики «Феррари» забыли принести колесо во время пит-стопа Сайнса на «Гран-при Нидерландов»

Механики команды «Феррари» допустили ошибку во время пит-стопа Карлоса Сайнса на «Гран-при Нидерландов».

Испанец остановился в боксах для смены резины, однако механики не принесли заднее левое колесо. Гонщик потерял значительное количество времени, ожидая, пока ему вынесут колесо. Пит-стоп Сайнса продлился 12,7 секунды.

В этот же момент пилот «Ред Булл» Серхио Перес, который тоже находился на пит-стопе, наехал на шинный пистолет, который предназначался для левого заднего колеса Сайнса.

Сайнс стартовал с третьего места, из-за ошибки механиков он откатился на шестую строчку.