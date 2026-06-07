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7 июня, 17:34

Кнороз установила личный рекорд в прыжках с шестом на турнире в Москве

Россиянка Полина Кнороз установила новый личный рекорд в прыжках с шестом.

Спортсменка победила на турнире «День прыжков» в Москве с результатом 4,87 метра. Второе место заняла Татьяна Калинина (4,60 м), на третьей строчке — Ирина Михайлова (4,50).

Предыдущим личным рекордом Кнороз был результат 4,86 м, спортсменка установила его в 2025 году. Россиянка установила второй результат сезона в мире — выше нее в этом году прыгала только американка Ханна Молл, которая взяла высоту 4,88 м.

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