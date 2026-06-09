Кнороз назвала неожиданностью обновление личного рекорда в начале сезона

Чемпионка России по прыжкам с шестом Полина Кнороз высказалась об обновлении личного рекорда.

7 июня на турнире «День прыжков» в Москве 26-летняя легкоатлетка установила новый личный рекорд в прыжках с шестом — 4,87 метра.

«Я очень рада такому завершению соревнований. То, что удалось сделать это практически в начале летнего сезона, на втором старте, стало для меня неожиданностью. Однако без ложной скромности скажу: мы с тренером усердно готовились и проделали колоссальную работу», — приводит слова Кнороз RT.

Предыдущим личным рекордом Кнороз был результат 4,86 метра. Легкоатлетка установила его в 2025 году. Россиянка установила второй результат сезона в мире — выше нее в этом году прыгала только американка Ханна Молл, которая взяла высоту 4,88 метра.

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