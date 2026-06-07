Дюплантис проиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме и прервал серию из 40 побед подряд

Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по прыжкам с шестом Арман Дюплантис не смог выиграть домашний этап Бриллиантовой лиги-2026 в Стокгольме (Швеция).

Спортсмен занял второе место с результатом 5,80 метра, уступив австралийцу Маршаллу Кертису (5,90 м).

Дюплантис прервал свою серию из 40 побед на соревнованиях по прыжкам с шестом. Шведу принадлежит мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,30 м.