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13 июня, 23:23

Умер участник Олимпийских игр 1956 года легкоатлет Евгений Чен

Руслан Минаев

Участник Олимпийских игр 1956 года легкоатлет Евгений Чен умер на 93-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию легкой атлетики.

Евгений Чен специализировался на прыжках в длину и тройном прыжке. В 1958 году он установил мировой рекорд в тройном прыжке в помещении (15,66 метра).

После окончания карьеры Евгений Чен работал тренером. В том числе со своей дочерью, серебряным призером чемпионата мира 1993 года в тройном прыжке Иоландой Чен. Также его воспитанником был двукратный чемпион России в прыжках с шестом Василий Горшков.

Чен также работал журналистом и написал ряд книг и справочников, посвященных легкой атлетике.

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