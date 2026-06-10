World Athletics в июле рассмотрит допуск российских спортсменов на юношескую Олимпиаду

Председатель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Фрадков заявил, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) в июле рассмотрит допуск россиян на юношеские Олимпийские игры.

По словам Фрадкова, у ВФЛА на данный момент плотное взаимодействие с World Athletics.

«Не могу не сказать, что некоторые коллеги занимают утрированную позицию — они связывают все с политикой. Но мы не опускаем руки, ведем разговор. Сейчас идет дискуссия по допуску наших юниоров на юношеские Олимпийские игры. Исходим из того, что на совете World Athletics в начале июля этот вопрос будет рассмотрен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета», — цитирует Фрадкова ТАСС.

Юношеская Олимпиада пройдет в Сенегале в октябре 2026 года.

В декабре 2025 года исполком МОК рекомендовал федерациям допускать юниоров из России до турниров с национальным флагом и гимном. Рекомендация распространяется и на индивидуальные, и на командные виды спорта.

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