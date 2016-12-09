14:54 | ОЛИМПИАДА — Сочи-2014

Михаил Чеканов: "Обвинения Макларена в адрес женской хоккейной сборной голословны, пока не прозвучали конкретные фамилии"

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Бывший главный тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов назвал заявления независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена голословными обвинениями. По словам специалиста, можно говорить о чем угодно, не предоставив конкретных фактов.

Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада Макларена. В ней говорится, что расследование комиссии выявило подмену допинг-проб у двух хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в их пробах присутствовала мужская ДНК.

- Пока не указаны конкретные фамилии, это все бездоказательные голословные обвинения, - приводит "Р-Спорт" слова Чеканова. - Как только будет доказательная база, прецеденты, естественно, будем разбираться в ситуации, узнавать, кто и чего. А так можно наговорить что угодно.

Нашу команду ежедневно проверяли на допинг, после каждого матча брали кого-то из игроков и вели на допинг-контроль. Что касается внесоревновательного периода, то здесь мне трудно сказать, за тот процесс отвечал доктор.

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http://rsport.ru/hockey/20161209/1113467417.html

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