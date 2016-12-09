Михаил Чеканов: "Обвинения Макларена в адрес женской хоккейной сборной голословны, пока не прозвучали конкретные фамилии"

Бывший главный тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов назвал заявления независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена голословными обвинениями. По словам специалиста, можно говорить о чем угодно, не предоставив конкретных фактов.

Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада Макларена. В ней говорится, что расследование комиссии выявило подмену допинг-проб у двух хоккеисток на Олимпиаде в Сочи, в их пробах присутствовала мужская ДНК.

- Пока не указаны конкретные фамилии, это все бездоказательные голословные обвинения, - приводит "Р-Спорт" слова Чеканова. - Как только будет доказательная база, прецеденты, естественно, будем разбираться в ситуации, узнавать, кто и чего. А так можно наговорить что угодно.

Нашу команду ежедневно проверяли на допинг, после каждого матча брали кого-то из игроков и вели на допинг-контроль. Что касается внесоревновательного периода, то здесь мне трудно сказать, за тот процесс отвечал доктор.

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