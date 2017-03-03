Дмитрий Комбаров: "Как же я жду поединка Макгрегора с Нурмагомедовым!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул в интервью "СЭ", что является поклонником единоборств. Футболист рассказал о сильных сторонах Хабиба Нурмагомедова и отметил, что с нетерпением ждет его боя с Коннором Макгрегором.
– Как же я жду поединка Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым! Хабиб давно заслужил настоящую битву за пояс. За Мишей Малютиным всегда наблюдаю, это понятно.
– С Хабибом общаетесь?
– Нет. Есть общие знакомые.
– В чем-то он сильнее Коннора?
– Главное, сила духа у него другая. Не сдастся ни при каких обстоятельствах. В борьбе намного сильнее. Последние сто долларов я бы поставил на Хабиба.
– Хочу все прояснить. Может, тоже поставлю. Слабое место Макгрегора?
– Борьба! Если сравнивать первый его бой с Диасом и второй – чувствуется, хорошо все проанализировал. Подтянул и технику, и тактику… У нас с другом постоянные споры. Он за Коннора, я – за Нурмагомедова. Здесь до боя еще далеко, но мы уже пари заключили.
– Как интересно. На что же?
– Если Хабиб побеждает – друг организовывает нам поездку в Батуми. Не просто самолет оплачивает, а весь тур.
– Если проигрывает?
– Я организовываю поездку в Лас-Вегас. (Юрий ГОЛЫШАК)