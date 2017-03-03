Дмитрий Комбаров: "Как же я жду поединка Макгрегора с Нурмагомедовым!"

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров подчеркнул в интервью "СЭ", что является поклонником единоборств. Футболист рассказал о сильных сторонах Хабиба Нурмагомедова и отметил, что с нетерпением ждет его боя с Коннором Макгрегором.

– Как же я жду поединка Макгрегора с Хабибом Нурмагомедовым! Хабиб давно заслужил настоящую битву за пояс. За Мишей Малютиным всегда наблюдаю, это понятно.

– С Хабибом общаетесь?

– Нет. Есть общие знакомые.

– В чем-то он сильнее Коннора?

– Главное, сила духа у него другая. Не сдастся ни при каких обстоятельствах. В борьбе намного сильнее. Последние сто долларов я бы поставил на Хабиба.

– Хочу все прояснить. Может, тоже поставлю. Слабое место Макгрегора?

– Борьба! Если сравнивать первый его бой с Диасом и второй – чувствуется, хорошо все проанализировал. Подтянул и технику, и тактику… У нас с другом постоянные споры. Он за Коннора, я – за Нурмагомедова. Здесь до боя еще далеко, но мы уже пари заключили.

– Как интересно. На что же?

– Если Хабиб побеждает – друг организовывает нам поездку в Батуми. Не просто самолет оплачивает, а весь тур.

– Если проигрывает?

– Я организовываю поездку в Лас-Вегас. (Юрий ГОЛЫШАК)

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