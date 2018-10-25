17:21 | Единоборства / ММА — ММА

"Лужники" готовы провести бой Нурмагомедов - Мейвезер

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Как сообщили "СЭ" в дирекции по коммуникациям и продвижении Олимпийского 
комплекса "Лужники", бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и 
американским боксером Флойдом Мейвезером готовы провести на Большой 
спортивной арене, но по данному вопросу пока никто пока не 
обращался.

- Если "Лужники" будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на 
БСА практически любое спортивное мероприятие, - сообщил в дирекции. - На сегодня запросов на по поводу поединка к нам не поступало.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умер Кремлев 
упомянул, что бой Нурмагомедов - Мейвезер могут принять "Лужники". 
(Евгений Белоусов)

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