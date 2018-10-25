"Лужники" готовы провести бой Нурмагомедов - Мейвезер

Как сообщили "СЭ" в дирекции по коммуникациям и продвижении Олимпийского

комплекса "Лужники", бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и

американским боксером Флойдом Мейвезером готовы провести на Большой

спортивной арене, но по данному вопросу пока никто пока не

обращался.

- Если "Лужники" будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на

БСА практически любое спортивное мероприятие, - сообщил в дирекции. - На сегодня запросов на по поводу поединка к нам не поступало.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умер Кремлев

упомянул, что бой Нурмагомедов - Мейвезер могут принять "Лужники".

(Евгений Белоусов)