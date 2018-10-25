"Лужники" готовы провести бой Нурмагомедов - Мейвезер

Как сообщили "СЭ" в дирекции по коммуникациям и продвижении Олимпийского
комплекса "Лужники", бой между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и
американским боксером Флойдом Мейвезером готовы провести на Большой
спортивной арене, но по данному вопросу пока никто пока не
обращался.
- Если "Лужники" будут выбраны площадкой для боя, то мы готовы провести на
БСА практически любое спортивное мероприятие, - сообщил в дирекции. - На сегодня запросов на по поводу поединка к нам не поступало.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умер Кремлев
упомянул, что бой Нурмагомедов - Мейвезер могут принять "Лужники".
(Евгений Белоусов)
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