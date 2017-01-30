Конор Макгрегор: "Нурмагомедов и Фергюсон - мешки, на их бои неприятно смотреть"

Боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что не воспринимает всерьез своих возможных будущих соперников – россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Спортсмены поспорят за титул временного чемпиона на турнире UFC 209, а победитель поединка может встретиться с ирландцем.

– В UFC мне ничего не говорили про временный пояс, – цитирует MMA Fighting Макгрегора. – Бизнес есть бизнес. Им нужно привлекать внимание, потому что эти двое претендентов на пояс временного чемпиона – мешки. Они небрежные, беспорядочные. На их бои неприятно смотреть. Эти два клоуна именно такие. Два мешка дерутся за временный пояс чемпиона. Они должны быть очень рады, что я сейчас отдыхаю, беру перерыв, потому что у них появился небольшой шанс подумать, что они на топ-уровне. Но в реальности они даже не близко к нему. В бою со мной оба будут нокаутированы.