Конор Макгрегор: "Нурмагомедов должен доказать, что достоин биться со мной"

Первый в истории UFC чемпион в двух весовых категориях одновременно Конор Макгрегор заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов должен доказать, что является соперником, который достоин чемпионского боя. По словам ирландца, россиянину нужно иметь веские причины для того, чтобы выйти в октагон против чемпиона.

– Нурмагомедов дерется один раз в восемь лет, я считаю, что он недостаточно часто проводит бои, – приводит BBC слова Макгрегора. – Чтобы бой против россиянина состоялся, мне необходимы твердые доказательства того, что это будет интересно людям. Мне нужно видеть активность и последовательность, я хочу видеть соперника, равного себе. Если ты хочешь, чтобы я пришел и изменил твою жизнь, чтобы выбрал тебя своим соперником, то тебе лучше иметь для этого очень веские причины.



