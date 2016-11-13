Хабиб Нурмагомедов: "Я могу провести бои с Диасом, Альваресом и Макгрегором за один вечер"

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы техническим нокаутом над американцем Майклом Джонсоном на турнире UFC 205 в США отметил, что после этого поединка он ждет контракта на титульный бой. По его словам, руководство UFC готово пойти навстречу в этом вопросе.

– Я считаю, что заслуживаю титульный бой, – приводит TheMacLife Production слова Нурмагомедова. – Между раундами я разговаривал с президентом UFC Даной Уайтом по поводу того, что заслуживаю титульный бой. Я произнес: "Эй, не присылай мне больше бессмысленные контракты". Он отвечал: "Тебе нужно завершить сначала этот бой". Я ответил: "После этого боя мне нужен настоящий контракт на титульный бой". Он сказал: "Хорошо, давай завершай поединок". Я завершил бой и жду настоящий контракт. Может быть, в Бруклине на UFC 209 в феврале. Или UFC 210 в Лас-Вегасе. В любое время и в любом месте: в России, в Ирландии, на его лужайке у дома. В родном городе Альвареса, в Бруклине, или в на родине Макгрегора в Ирландии.

Вы говорите о серии из 9 побед, а я говорю о своей серии из 24 побед. О десяти годах любительских соревнований в России. В 2008 году я стал профессионалом и с тех пор остаюсь непобежденным. В сумме уже около 15 лет меня никто не может поймать. Майкл Джонсон попал по мне, но никто не смог нанести тяжелый удар. Все говорят, что у меня только навыки борьбы, но я боец ММА, и тут нет отдельных навыков.

Я понимаю решения UFC. Они сделали бой Альвареса и Макгрегора, это денежный бой. Если они провели бы бой Альвареса со мной, то это был бы спортивный поединок, но не тянул бы на шоу для показа по PPV. Если вы хотите проводить такие бессмысленные бои, как Макгрегор - Альварес, то не используйте мое имя, не присылайте поддельные контракты, я вам не второстепенный персонаж. Теперь я знаю, что заслуживаю титульный бой и PPV-шоу. Я могу провести бой с Нэйтом Диасом, Эдди Альваресом, Конором Макгрегором за один вечер.