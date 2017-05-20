Канада – Россия. Главные материалы о полуфинале ЧМ

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 финала. Сегодня. 16.15 КАНАДА – РОССИЯ

"СЭ" собрал в одном месте основные материалы о принципиальном противостоянии России и Канады в полуфинале чемпионата мира

АКЦЕНТ

ГЛАВНАЯ БИТВА ЗНАРКА – Олег Знарок обыгрывал всех. США и Швецию, Чехию и Финляндию. Выигрывал медали всех достоинств на чемпионатах мира. Но одна вершина ему до сих пор не покорилась. Главного соперника России в мировом хоккее – Канаду – Знарок пока не побеждал.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ВСЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ О СБОРНОЙ КАНАДЫ – корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС подробно разобрал "кленовых". Наш автор ответил на вопрос, за кем следить на льду в первую очередь.

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ОКЕАНА

"В ПРАГЕ КАНАДА ПОРВАЛА РОССИЮ, НО СЕЙЧАС ТАКОГО НЕ БУДЕТ" – один из самых известных канадских журналистов Даррен Дрегер, который работает на TSN, в интервью "СЭ" поделился мнением о будущем суперматче и рассказал о возможных трансферах НХЛ с участием российских игроков.

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ

Илья БРЫЗГАЛОВ: "РЕАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ С КАНАДОЙ УЖЕ ДАВНО НЕТ" – экс-голкипер сборной России с присущим ему чувством юмора незатейливо рассказал о нынешней России и Канаде. Кого профессионал считает фаворитом?

ТЕСТ "СЭ"

КАК ХОРОШО ТЫ ЗНАЕШЬ РОССИЙСКО-КАНАДСКИЕ БИТВЫ? – занимательный квиз перед матчем заставит вас напрячь мозг и вспомнить славное хоккейное прошлое сборных СССР и России.

СТАТИСТИКА

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА – к полуфиналу соперники подошли с разным багажом. "СЭ" собрал главные цифры о выступлении команд на турнире. Интереснейшая инфографика.

СПОР

КТО СИЛЬНЕЕ? – "СЭ" сравнил каждого российского хоккеиста с его канадским коллегой, а также тренеров. Согласитесь с мнением нашего автора?

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.