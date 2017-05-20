Канада – Россия. Главные материалы о полуфинале ЧМ

ЧЕМПИОНАТ МИРА. 1/2 финала. Сегодня. 16.15 КАНАДА – РОССИЯ
АКЦЕНТ
ГЛАВНАЯ БИТВА ЗНАРКА – Олег Знарок обыгрывал всех. США и Швецию, Чехию и Финляндию. Выигрывал медали всех достоинств на чемпионатах мира. Но одна вершина ему до сих пор не покорилась. Главного соперника России в мировом хоккее – Канаду – Знарок пока не побеждал.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ВСЕ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ О СБОРНОЙ КАНАДЫ – корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС подробно разобрал "кленовых". Наш автор ответил на вопрос, за кем следить на льду в первую очередь.
ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА ОКЕАНА
"В ПРАГЕ КАНАДА ПОРВАЛА РОССИЮ, НО СЕЙЧАС ТАКОГО НЕ БУДЕТ" – один из самых известных канадских журналистов Даррен Дрегер, который работает на TSN, в интервью "СЭ" поделился мнением о будущем суперматче и рассказал о возможных трансферах НХЛ с участием российских игроков.
ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ
Илья БРЫЗГАЛОВ: "РЕАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ С КАНАДОЙ УЖЕ ДАВНО НЕТ" – экс-голкипер сборной России с присущим ему чувством юмора незатейливо рассказал о нынешней России и Канаде. Кого профессионал считает фаворитом?
ТЕСТ "СЭ"
КАК ХОРОШО ТЫ ЗНАЕШЬ РОССИЙСКО-КАНАДСКИЕ БИТВЫ? – занимательный квиз перед матчем заставит вас напрячь мозг и вспомнить славное хоккейное прошлое сборных СССР и России.
СТАТИСТИКА
ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА – к полуфиналу соперники подошли с разным багажом. "СЭ" собрал главные цифры о выступлении команд на турнире. Интереснейшая инфографика.
СПОР
КТО СИЛЬНЕЕ? – "СЭ" сравнил каждого российского хоккеиста с его канадским коллегой, а также тренеров. Согласитесь с мнением нашего автора?
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.
bond1951
вперед РОССИЯ ни шагу назад сегодня надо умереть но не проиграть ......
14:50