Россия vs Канада: главные цифры на чемпионате мира. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

02:45 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Россия vs Канада: главные цифры на чемпионате мира

Канада vs Россия. Фото "СЭ" Канада vs Россия. Фото "СЭ" Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
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Сегодня сборные России и Канады проведут очередной матч классического противостояния в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017. "СЭ" собрал главные цифры о выступлении команд на турнире.
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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