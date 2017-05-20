Россия vs Канада: главные цифры на чемпионате мира

Сегодня сборные России и Канады проведут очередной матч классического противостояния в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017. "СЭ" собрал главные цифры о выступлении команд на турнире.
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Канада vs Россия. Фото "СЭ"
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.