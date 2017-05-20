Тест "СЭ". Как хорошо ты знаешь российско-канадские битвы?

Сегодня в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 Россия сыграет со своим заклятым соперником – Канадой. Противостояние советских и российских сборных с родоначальниками хоккея насчитывает много ярких моментов и интересных фактов. Насколько хорошо вы их помните – поймете из нашего теста.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь