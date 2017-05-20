Тест "СЭ". Как хорошо ты знаешь российско-канадские битвы? ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

11:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Тест "СЭ". Как хорошо ты знаешь российско-канадские битвы?

18 мая 2008 года. Квебек. Россия - Канада - 5:4 ОТ. Илья КОВАЛЬЧУК радуется голу, который подарил команде победный овертайм. Фото AFP
18 мая 2008 года. Квебек. Россия - Канада - 5:4 ОТ. Илья КОВАЛЬЧУК радуется голу, который подарил команде победный овертайм. Фото AFP
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Сегодня в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 Россия сыграет со своим заклятым соперником – Канадой. Противостояние советских и российских сборных с родоначальниками хоккея насчитывает много ярких моментов и интересных фактов. Насколько хорошо вы их помните – поймете из нашего теста.

 

 Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матчаВидеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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