Владимир Быстров: "Черчесов мог и не взять Дзюбу на ЧМ, но повлияло мнение народа"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что Федора Смолова зря критикуют за матч с Саудовской Аравией (5:0) на ЧМ-2018.

- Лучший в составе нашей сборной в игре с Уругваем?

– Честно говоря, никого бы не выделял. Дзюба сыграл хорошо, цеплялся за мячи. Смолов удачно вышел на замену, выполнил объем работы. Все старались. Кто-то выпадал. Кто-то смотрелся лучше. Просто психологически каждый себя готовил к 1/8 финала. Тем более все неудачно складывалось уже в самом начале. Да, пытались переломить ход встречи, выправить ситуацию. Однако было видно, что наша сборная играла с запасом.

– В Дзюбу еще полгода никто не верил, а сейчас он рвет и мечет на поле.

– Это решение главного тренера. Черчесов же мог вообще не взять Дзюбу на чемпионат мира. До этого наигрывал Заболотного. Но все равно мнение народа, шум-гам как-то повлияли на эту ситуацию. Сейчас Дзюба в команде. Хорошо играет. Но и Смолов, считаю, смотрится прилично.

– Даже в матче с Саудовской Аравией?

– Да. Многие его критиковали за то, что он не забил. Но можно и без голов приносить пользу команде, выполнять большой объем работы, напрягать защитников. А уже свежие футболисты должны выходить со скамейки и добивать. Сейчас нужно всю силу показать в 1/8 финала. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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