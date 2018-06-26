Владимир Быстров: "Черчесов мог и не взять Дзюбу на ЧМ, но повлияло мнение народа"

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что Федора Смолова зря критикуют за матч с Саудовской Аравией (5:0) на ЧМ-2018.
- Лучший в составе нашей сборной в игре с Уругваем?
– Честно говоря, никого бы не выделял. Дзюба сыграл хорошо, цеплялся за мячи. Смолов удачно вышел на замену, выполнил объем работы. Все старались. Кто-то выпадал. Кто-то смотрелся лучше. Просто психологически каждый себя готовил к 1/8 финала. Тем более все неудачно складывалось уже в самом начале. Да, пытались переломить ход встречи, выправить ситуацию. Однако было видно, что наша сборная играла с запасом.
– В Дзюбу еще полгода никто не верил, а сейчас он рвет и мечет на поле.
– Это решение главного тренера. Черчесов же мог вообще не взять Дзюбу на чемпионат мира. До этого наигрывал Заболотного. Но все равно мнение народа, шум-гам как-то повлияли на эту ситуацию. Сейчас Дзюба в команде. Хорошо играет. Но и Смолов, считаю, смотрится прилично.
– Даже в матче с Саудовской Аравией?
– Да. Многие его критиковали за то, что он не забил. Но можно и без голов приносить пользу команде, выполнять большой объем работы, напрягать защитников. А уже свежие футболисты должны выходить со скамейки и добивать. Сейчас нужно всю силу показать в 1/8 финала. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Полная версия интервью - здесь.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Артем Дзюба
- Владимир Быстров
- Сборная России (футбол)
- Федор Смолов
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)